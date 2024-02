Castilho elogia torcida do Ceará e fala sobre entrosamento do grupo após goleada no Cearense

Vovô venceu o Atlético-CE na noite desta quinta-feira, 1°, com uma goleada massacrante de 6 a 0 no estádio Presidente Vargas

Autor de dois dos seis gols marcados pelo Ceará na goleada diante do Atlético-CE, pelo Campeonato Cearense, o meia Guilherme Castilho elogiou a energia criada pela torcida nas arquibancadas durante todo o embate. Em entrevista após o triunfo, o atleta também fez uma avaliação do entrosamento do grupo comandado por Mancini.

"Começo de temporada, elenco novo, mais da metade dos jogadores chegaram no começo do ano, mas é isso. Não é porque a gente ganhou de 6 a 0 que está tudo certo. Ainda temos muito a evoluir, a melhorar e vamos trabalhar para isso. Agora temos uma sequência grande de jogos. Com certeza esse entrosamento vai vir logo e parabenizar mais uma vez a nossa torcida pela festa. Essa sinergia é o que vai nos fazer chegar longe esse ano", pontuou o atleta.

Além de Castilho, balançaram as redes para o Vovõ na noite desta quinta-feira, 1°, Erick Pulga — também duas vezes —, Aylon e David Ricardo. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu engatou sua segunda vitória consecutiva no certame e agora é o novo líder do Grupo B, com sete pontos.