Aylon marca segundo gol pelo Ceará e confirma bom início de temporada

Um dos reforços do Ceará para 2024, o atacante Aylon vem tendo bom desempenho com a camisa alvinegra neste recorte inicial de temporada. Nesta quinta-feira, 1º, o jogador marcou o seu segundo gol pelo Vovô na goleada por 6 a 0 diante do Atlético-CE, pela terceira rodada do Campeonato Estadual.

Ele já havia marcando um tento na estreia da equipe no ano, contra o Maracanã, no último dia 21 de janeiro. Na oportunidade, o camisa 11 garantiu o empate em 1 a 1 com o time bicolor após sair do banco de reservas. Agora, como titular, ele foi o autor do segundo gol do Vovô diante da Águia.