Matheus Bahia avalia estreia pelo Ceará e avisa: "Em um ou dois jogos vou estar 100%"

Apresentado no Ceará nesta quinta-feira, 25, o lateral-esquerdo Matheus Bahia fez uma avaliação sobre a própria estreia pelo Vovô, que ocorreu no último domingo em um empate diante do Maracanã. O atleta, que atuou por 80 minutos de jogo, frisou que se sentiu bem em campo, mas que ainda não está na melhor condição física.

"Me senti muito bem, muito a vontade até pela recepção que tive no clube pelo grupo. Não estou 100% ainda, claro, pois não cheguei no começo da pré-temporada, mas estou aprimorando a parte física para poder entregar mais ainda. Me senti seguro, ganhando confiança cada vez mais pra ajudar o grupo", acentuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Matheus Bahia não foi, no entanto, tão crítico a si mesmo e também ressaltou que sentiu que conseguiu se doar bastante, apesar de ter tido pouco tempo de pré-temporada. "Para o tempo que estou aqui, eu aguentei bastante. Não estou 100% por pouco tempo de pré-temporada, mas acho que em um ou dois jogos vou estar 100% para ajudar. É difícil, começo de temporada, aguentar 90 minutos, especialmente lateral de muita intensidade. Exige muito", pontuou ainda.