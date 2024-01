Cléber, do Ceará, marca gol em vitória do Juventude de Quixabeira-BA em campeonato amador

Reforço do time baiano para o torneio municipal, o jogador só poderá retornar de forma oficial ao futebol profissional na temporada de 2025

Sem poder atuar profissionalmente pelo Ceará devido a suspensão por doping, o centroavante Cléber marcou o seu primeiro gol pelo Juventude de Quixabeira-BA na tarde desta quinta-feira, 25. O tento em questão garantiu a vitória da equipe por 1 a 0 diante do Boca Júniors, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Municipal Amador.

Reforço do time baiano para o torneio amador, o jogador só poderá retornar de forma oficial ao futebol profissional na temporada de 2025. Em conversa com o Esportes O POVO, João Paulo Silva, presidente do Vovô, explicou que a punição por doping não impede Cléber de jogar em times não profissionais.