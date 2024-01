Ceará e Maracanã duelam pela 1ª rodada do Cearense no Estádio Presidente Vargas

Para 2024, o clube refez praticamente todo o time. Foram 12 contratações para esse início de temporada, com possibilidade de chegarem mais dois atletas (um lateral-direito e um volante). Diante do Maracanã, Vagner Mancini terá 11 dos 12 contratados à disposição — a exceção é o atacante Facundo Barceló, último dos recém-chegados a desembarcar na capital cearense, que não foi regularizado durante a semana.

A equipe de Vagner Mancini tem como principal objetivo no primeiro semestre a conquista do Estadual para interromper a sequência de títulos do arquirrival Fortaleza. O Alvinegro de Porangabuçu não levanta o troféu do Cearense desde 2018.

O Ceará inicia a temporada 2024 neste domingo, 21, às 17h30min (de Brasília), contra o Maracanã. O duelo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Cearense, será disputado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE.

“É um início de temporada, apesar da comissão ser a mesma, muitos jogadores mudaram, é praticamente um novo elenco. Sabemos que a camisa que vestimos tem um peso. Esperamos levar um ambiente de vitória, fica mais tranquilo e simples de ser resolvido. Nosso torcedor mostrou uma sinergia legal no treino aberto, mostrou que está disposto a comprar a ideia do projeto desse ano. Estamos focados. O início será difícil pelo número de jogadores novos, a maioria não jogou junto, a minutagem será determinada pelo treinador, mas temos que tentar dar ao Ceará a cara que o Mancini quer, uma equipe competitiva, que faça o adversário sofrer e estamos bem preparados, apesar das dificuldades, para fazer uma boa estreia e com vitória para termos tranquilidade para trabalhar”, disse Richardson, volante do Ceará.

Diante do Maracanã, o Ceará deverá ter a maioria do público a favor no Estádio Presidente Vargas. Mesmo atuando como visitante, a Federação Cearense de Futebol (FCF) delegou o duelo ao palco desportivo, em virtude do atraso no envio dos laudos do Estádio Municipal Prefeito Almir Dutra, em Maracanaú.

Para o confronto, a diretoria do Alviceleste colocou ingressos a partir de R$ 40. A cúpula do Ceará tentou a redução dos valores, mas não conseguiu acerto com o Maracanã. Devido à situação, a principal organizada do clube, a Cearamor, se posicionou favorável ao “público zero” na estreia do clube, alegando “atitude oportunista e amadora” do clube da Região Metropolitana de Fortaleza.

O Maracanã, por sua vez, tentará superar o Ceará com um elenco repleto de “caras conhecidas” do futebol local, entre eles o lateral-direito Pio, com passagem pelo Alvinegro. Para a disputa do Cearense, o clube de Maracanaú contratou 26 atletas, que atuaram sob comando de Júnior Cearense.

Maracanã x Ceará | Ficha Técnica

Maracanã:

4-3-3: Rayr; Pio, Alan Ferreira, Guilherme e Nino Potiguá (Matheus Maranguape); Vinicius Canindé, Rogério e Patuta; Matheus Bahia, Testinha e Júnior Mandacaru. Técnico: Júnior Cearense.