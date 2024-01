Temporada nacional do ciclismo começará em São Gonçalo do Amarante neste mês

Temporada da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) começará no dia 24 de janeiro, em São Gonçalo do Amarante Crédito: Ney Evangelista

A temporada nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) terá início no dia 24 de janeiro, em São Gonçalo do Amarante, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. Os ciclistas, de 20 estados diferentes, competirão por pontos no ranking nacional XCM, durante o rally Cerapió 2024. A Lagoa da Prejubaca, que fica no centro de São Gonçalo do Amarante, estará com grande movimentação de atletas. A cidade foi selecionada para ser parte do percurso do Cerapió pela estrutura e pelas trilhas oferecidas. O trajeto une litoral, serra e sertão, sendo uma atração para competidores de todo o país.