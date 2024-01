Insatisfeito com mudança de sede, Ceará duela contra São Paulo por vaga na 3ª fase da Copinha

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira, 12, às 21h30min (de Brasília), contra o São Paulo, pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). A partida será realizada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara–SP.

O cenário pré-jogo ficou marcado por desgaste entre Federação Paulista de Futebol e Ceará. Líder do Grupo 8 com 100% de aproveitamento após vencer Rondoniense-RO, Gama-DF e Lemense-SP, o Alvinegro de Porangabuçu precisou mudar de sede por determinação da FPF. Alocado no município de Leme, o time cearense precisou refazer a logística para viajar para Araraquara, sede do São Paulo na 1ª fase, onde será disputado a partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O motivo alegado pela FPF ao Ceará é a incapacidade do Estádio Municipal Bruno Lazzarini, em Leme–SP, com capacidade para seis mil pessoas, de abrigar a torcida do São Paulo. A Arena Fonte Luminosa, casa da Ferroviária-SP, pode receber até 20 mil torcedores.