Após vitória na estreia, Ceará enfrenta o Gama pela segunda rodada da Copinha

O Ceará se prepara para a sua segunda partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que acontece no fim da tarde desta sexta-feira, 4, às 17 horas. O confronto da vez será ante o Gama, no estádio Bruno Lazzarini, no Leme, em São Paulo. Na estreia, o Vovô venceu o Rondoniense por 1 a 0 com um belo gol do atacante Pablo.

Em caso de vitória, o Ceará pode alcançar a classificação antecipadamente. Para isso acontecer, o confronto entre Rondoniense e Lemense teria que terminar em empate. A combinação de resultados ainda não garantiria o primeiro lugar para o Alvinegro.

A primeira rodada no grupo oito, onde está o Ceará, terminou com a liderança do Gama pelo saldo de gols (2). O clube é seguido pelo Vovô, com um gol de saldo e igualado com uma vitória. Na sequência, Rondoniense e Lemense.