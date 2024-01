Presidente do Ceará lamenta morte e exalta Dimas: "Merece todas as nossas homenagens"

Na nota de pesar, o atual mandatário do Vovô enfatizou que "é impossível pensar no Ceará e não pensar em Dimas Filgueiras"

“É impossível pensar no Ceará e não pensar em Dimas Filgueiras. Um gigante e grande alvinegro, que dedicou muitos anos da sua vida em sempre fazer o melhor pelo Ceará. Lembrando do nosso hino - "Tua Glória é Lutar", o Dimas incorporou isso no DNA dele e fez isso com muita benfeitoria. Desejo que Deus o receba e conforte a todos os seus familiares. O Dimas merece todas as nossas homenagens possíveis", disse o dirigente.

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Dimas Filgueiras , ídolo absoluto na história do clube. No comunicado, o mandatário do Vovô exaltou o Soldado Alvinegro e relembrou a incansável dedicação e o amor que Dimas teve pelo time do Porangabuçu ao longo de sua trajetória em vida.

Em abril de 2023, na gestão de João Paulo, Dimas Filgueiras foi homenageado com o lançamento do plano de sócio-torcedor intitulado como Soldado Alvinegro, destinado a todos os ex-atletas que atuaram pelo Ceará. Ao todo, como atleta e treinador, Dimas representou o Ceará em 647 oportunidades.



Títulos e campanhas marcantes: confira a história de Dimas Filgueiras no Ceará



Um dos maiores ídolos da história do Vovô, Dimas ficou conhecido como Soldado Alvinegro e atuou no clube por 46 anos. Nesse período, participou de títulos e campanhas marcantes para a equipe. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1944, Dimas começou a sua carreira como jogador profissional no Botafogo-RJ. Ele se transferiu para o Fortaleza em 1971 e, após breve passagem, chegou ao Ceará no ano seguinte.

Pelo clube de Porangabuçu, Dimas atuou como zagueiro e também na lateral-esquerda. Foram 133 jogos, com 67 vitórias, 32 empates e 34 derrotas. Ele anotou dois gols e conquistou os títulos do Campeonato Cearense de 1975 e 1976.



Dimas se aposentou dos gramados em 1976, mas seguiu no Ceará até 2018. No extenso recorte, ocupou diferentes cargos, como os de treinador, de membro da comissão técnica e de até vice-presidente. Com 514 jogos, é o técnico com mais aparições na história do Vovô: foram 250 vitórias, 156 empates e 108 derrotas.