Ceará visita o Botafogo-SP buscando dar fim ao jejum de vitórias fora de casa na Série B

O Vovô não vence como visitante há quase cinco meses e tentará quebrar a sequência negativa neste sábado, 4, a partir das 17 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), diante do Botafogo, pela 35ª rodada da Segundona

Querendo encerrar o longo jejum sem vitória fora de casa , o Ceará visita o Botafogo-SP neste sábado, 4, em duelo que acontece no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 17 horas, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Igualados com 46 pontos na tabela de classificação, o Vovô e a Pantera não possuem possibilidades reais de acesso e nem correm risco de rebaixamento.

Na última rodada, o Vovô fez uma boa exibição contra o Sport e venceu o rival nordestino por 2 a 1, encerrando assim uma sequência negativa de seis jogos sem triunfos na competição — recorte marcado por quatro derrotas e dois empates. O objetivo da equipe de Porangabuçu agora é dar fim ao período sem vitórias atuando fora de casa, jejum este que já dura 11 partidas, ou seja, quase cinco meses.

“A cada jogo o nosso discurso vem sendo o mesmo. Procurar jogar bem. Procurar vencer. São quatro jogos e o nosso discurso é deixar o Ceará na melhor posição possível e terminar vencendo os jogos, porque as vitórias dão mais tranquilidade para trabalhar. Queira ou não, também deixa a torcida mais tranquila, que ela já vê um planejamento para o ano que vem, que estamos comprometidos com os últimos jogos. Tá todo mundo querendo mostrar algo”, disse Jean Carlos sobre o duelo contra o Botafogo-SP.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Adversário do Ceará, o clube paulista vem de duas vitórias seguidas e quer manter o bom momento jogando em seus domínios. Treinado por um velho conhecido da torcida do Vovô, Marcelo Chamusca, que comandou o acesso à Série A do time cearense em 2017, o Botafogo-SP também tem uma outra motivação para o confronto: derrotar o Alvinegro pela primeira vez na história.



Diante do Tricolor, o Ceará tem um aproveitamento de 100% e conquistou três vitórias nos três encontros que aconteceram entre as equipes. A primeira partida entre o Vovô e o Botafogo-SP aconteceu em 1978, pela Série A, com triunfo cearense por 2 a 1. No segundo encontro, goleada por 6 a 1, pela Série B de 2002. Neste ano, novo resultado positivo, desta vez por 3 a 0, na Arena Castelão, pelo primeiro turno do certame nacional.



Para a partida, Vagner Mancini terá alguns problemas no setor ofensivo. O treinador não poderá contar com Barletta, lesionado, e Saulo Mineiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Erick, artilheiro e principal jogador do clube na temporada, antecipou sua saída e não faz mais parte do plantel. O volante Caíque, machucado, e o zagueiro Lucas Ribeiro, também suspenso, são outros desfalques.