Ceará recebe Sport em clássico nordestino e quer voltar a vencer na Série B

Ocupando a 11ª colocação, com 43 pontos, a equipe de Vagner Mancini tenta quebrar o jejum de seis partidas sem vitórias: o último triunfo foi conquistado no dia 6 de agosto, contra o Londrina

“A nossa mentalidade tem que estar sempre em vencer o próximo jogo, estar feliz, sentir orgulho em vestir essa camisa apesar do momento que a gente vive não ser o melhor, mas, como eu falei, a gente tem que fazer o nosso melhor pelo Ceará, independente de qualquer situação”, disse o goleiro Richard, em entrevista coletiva pré-jogo .

Desde então, o Alvinegro de Porangabuçu registrou dois empates e quatro derrotas. Restando cinco partidas para o encerramento da Série B, o clube cearense não tem chances de acesso ou de queda à Série C, mas tem como foco finalizar a temporada com dignidade.

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira, 27, às 19 horas, contra o Sport, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ocupando a 11ª colocação, com 43 pontos, a equipe de Vagner Mancini tenta quebrar o jejum de seis partidas sem vitórias : o último triunfo foi conquistado no dia 6 de agosto, contra o Londrina.

“É frustrante, não imaginávamos que seria assim, principalmente no segundo semestre. Não conseguimos dar sequência naquilo que tínhamos conquistado. Nos perdemos pelo caminho. Não conseguimos dar a resposta que o torcedor pediu no momento que o clube mais precisava, que era algumas vitórias para que pudéssemos estar chegando pelo menos nessa reta final disputando pelo G4”, avaliou Richard.

O atacante Erick, por sua vez, volta a ficar à disposição da comissão técnica e deve figurar no time titular contra o time pernambucano.

Para enfrentar o Sport, Mancini terá os desfalques do zagueiro David Ricardo, expulso contra o Avaí, e do atacante Janderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os defensores Tiago Pagnussat e Willian Formiga e o volante Caíque Gonçalves, por motivos clínicos, são dúvidas para a partida.

Pelo lado do Sport, Enderson Moreira terá o desfalque do lateral-esquerdo Felipinho. O atleta cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na vitória do time pernambucano contra a Chapecoense. Nathan deverá ser o substituto.

No setor ofensivo, o Leão deve ter Negueba como titular. Ex-Confiança, o atleta tem pré-contrato assinado com o Ceará para 2024, mas no vínculo não há cláusula impeditiva para enfrentar o clube cearense. Alan Ruiz e Diego Souza completam o trio de ataque.

Ceará x Sport

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro e Paulo Victor; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Erick, Barletta e Nicolas. Téc: Vagner Mancini