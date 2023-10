Por reabilitação na Série B, Ceará recebe Sampaio Corrêa no Castelão

Vovô busca diminuir o momento conturbado com uma vitória sobre o clube maranhense. A bola rola às 18h30min deste sábado, 14, no Gigante da Boa Vista, pela 32ª rodada

O Ceará já soma quatro jogos seguidos sem vencer no certame nacional, com três derrotas (Novorizontino, Atlético-GO e CRB) e um empate (Chapecoense). Neste retrospecto recente, o time de Porangabuçu sofreu oito gols e marcou apenas dois.

O maior desafio do Alvinegro de Porangabuçu é encontrar motivação para encarar os últimos compromissos da Segundona. Ocupando a 11ª colocação, com 42 pontos somados, a equipe de Vagner Mancini está fora da briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro e também não corre riscos de rebaixamento para a Série C.

Líder do elenco do Vovô nas últimas temporadas, o zagueiro Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva na última quarta-feira, 11, para abordar o momento de instabilidade do clube. Em uma das respostas, o defensor falou justamente sobre a motivação para entrar em campo nas últimas rodadas da Série B.

“Acho que todo mundo que veio ao Ceará sabe a grandeza do clube. Se não, não teria nem vindo. O primeiro motivo é esse. O segundo é ser homem, ter caráter. Primeira coisa que aprendi na minha vida é honrar pai e mãe, depois honrar as autoridades que estão sobre minha vida. Então se você está em um lugar que você não respeita, não é nem pra estar aqui, nem é pra vestir a camisa”, alertou o camisa 13.

Se por um lado o Ceará está sem objetivos na tabela de classificação, o Sampaio Corrêa ainda busca se livrar do rebaixamento. A equipe maranhense iniciou a 32ª rodada na 13ª colocação, com 35 pontos. Nos últimos três jogos, o time do técnico Fernando Marchiori conquistou uma vitória, um empate e uma derrota.

Para voltar a vencer após quatro partidas (três derrotas e um empate), o técnico Vagner Mancini contará com um elenco bastante desfalcado. O volante Breno está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto outros quatro jogadores estão fora por questões físicas: Zé Ricardo, Erick Pulga, Paulo Victor e Michel Macedo. O zagueiro Luiz Otávio é o único retorno. Ele mesmo, em entrevista coletiva, colocou-se à disposição da comissão técnica.