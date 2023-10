Ceará é a terceira equipe com mais cartões amarelos da Série B

O Vovô fica atrás apenas do Avaí e da Chapecoense no ranking. Em 31 rodadas, a equipe cearense levou 101 amarelos e cometeu 505 faltas

O Ceará está entre as equipes que mais receberam cartões amarelos na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Vagner Mancini ocupa a terceira colocação do ranking, com 101 advertências em 31 partidas disputadas até aqui.

Apenas as equipes catarinense Avaí e Chapecoense estão na frente do Alvinegro de Porangabuçu neste quesito. O Leão da Ilha foi advertido com 109 amarelos, enquanto o Verdão sofreu 104 punições. A Ponte Preta fecha o grupo dos quatro primeiros com 100 cartões.