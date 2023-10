Luiz Otávio, Zé Ricardo e Erick Pulga desfalcam Ceará por lesão; veja boletim médico

Com o diagnóstico da lesão muscular, a realização da 300ª partida de Luiz Otávio pelo Ceará será adiada

O zagueiro Luiz Otávio, o volante Zé Ricardo e o atacante Erick Pulga desfalcam o Ceará nesta sexta-feira, 6, às 21h30min (de Brasília), contra o CRB, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Também integra o CESP o lateral-esquerdo Paulo Victor.

Luiz Otávio lesionou a posterior da coxa direita, enquanto Zé Ricardo sentiu desconforto muscular na parte anterior da coxa direita. Os atletas estão em tratamento com a fisioterapia do clube. Erick Pulga, por sua vez, teve uma entorse no tornozelo.

A novidade no CESP é o início do período de transição do lateral-direito Michel Macedo, que deve ficar à disposição de Vagner Mancini em breve. O clube não informou o prazo de recuperação dos atletas.