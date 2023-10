CRB x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

CRB e Ceará entram em campo nesta sexta-feira, 6, às 21h30min (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN .

CRB x Ceará ao vivo: ouça via Facebook



CRB x Ceará: veja escalações

CRB

4-3-3: Diogo Silva; Hereda, Fábio Alemão, Ramon e Matheus Ribeiro; Falcão, Lucas Lima e Anderson Leite; João Paulo, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará

4-3-3: André Luiz; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Lucas Ribeiro e David Ricardo; Léo Santos, Breno e Jean Carlos; Chrystian Barletta, Erick e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

Como CRB e Ceará chegam para o jogo

Diante do Galo, o time de Vagner Mancini tenta encerrar o jejum de vitórias: o Ceará não vence há um mês, desde 6 de setembro, contra o Londrina. Desde então, a equipe cearense entrou em campo três vezes, registrando duas derrotas e um empate.

A sequência negativa praticamente zerou as chances do Ceará de conseguir retornar à Série A do Brasileirão. Ocupando a 11ª colocação, com 42 pontos, tem 0,58% de possibilidade de retornar à elite do futebol nacional. Para que isso seja possível, o Alvinegro de Porangabuçu precisará ter desempenho perfeito na reta final da Série B e ainda terá de torcer por tropeços dos concorrentes diretos.

O CRB, por sua vez, vive o sonho do acesso à Série A. Na 10ª colocação, com 45 pontos, está a oito pontos do Guarani, 4° colocado. Nos últimos 10 jogos pela Série B, o Galo registrou cinco vitórias, três empates e duas derrotas. No returno, o time alagoano tem a 5ª melhor campanha.