Ceará recebe consulta de clube português por Caio Rafael, destaque da base

Caio Rafael, de 19 anos, participou de 16 partidas entre Campeonato Cearense Sub-20 e Campeonato Brasileiro Sub-20, com oito gols marcados

O Ceará recebeu consulta do Moreirense, da 1ª divisão do Campeonato Português, pelo meia-atacante Caio Rafael, destaque e campeão do Campeonato Cearense Sub-20 pelo Alvinegro de Porangabuçu em 2023. O Esportes O POVO apurou que a diretoria só cogita negociar o atleta mediante pagamento, seja por empréstimo ou em definitivo.

Caio Rafael, de 19 anos, participou de 16 partidas entre Campeonato Cearense Sub-20 e Campeonato Brasileiro Sub-20, com oito gols marcados. Pelo profissional, atuou em dois confrontos, pelo Estadual e pela Copa do Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe portuguesa conta com 11 atletas brasileiros no elenco: Caio Secco e Kewin Silva (goleiros), Fabiano Souza (lateral-direito), Marcelo, Rafael Santos e Maracás (zagueiros), Walisson Máximo e Alanzinho (meio-campistas) e Madson, André Luís e Matheus Aiás (atacantes).