Ceará x Atlético-GO ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Ainda em busca do acesso à Série A, o Ceará tem um duelo direto frente ao Atlético-GO. A bola rola a partir das 16 horas, na Arena Castelão, pela Série B do Brasileiro. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de Ceará e Atlético-GO



Ceará

4-3-3: André Luiz; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e David Ricardo; Breno, Guilherme Castilho e Erick; Janderson, Saulo Mineiro e Nicolas. Técnico: Vagner Mancini

Atlético-GO

4-3-3: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinicius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas e Kelvin; Shaylon, Luiz Fernando e Matheus Peixoto. Técnico: Jair Ventura.



Como Ceará e Atlético-GO chegam para o jogo

Vagner Mancini terá os desfalques de do lateral-direito Warley e o zagueiro/volante Léo Santos. Os atletas foram advertidos com o terceiro cartão amarelo no empate contra a Chapecoense e cumprem suspensão automática. O treinador do Alvinegro de Porangabuçu deve escalar Caíque Gonçalves, atuando improvisado na lateral-direita, devido à indisponibilidade do lesionado Paulo Victor, e Jean Carlos.



O Atlético-GO, por sua vez, terá o desfalque do atacante Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B com 12 gols. Em seu lugar, Matheus Peixoto, ex-Ceará, deverá fazer a estreia como titular na equipe de Jair Ventura. No returno, a equipe goiana tem a melhor campanha, somando 20 pontos em 10 partidas, registrando seis vitórias, dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 66%.