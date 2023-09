Ceará recebe Atlético-GO no Castelão para voltar a vencer na Série B

A oportunidade para o time cearense está no enfrentamento contra adversários do primeiro escalão da Série B. Até o final da temporada, o clube entrará em campo contra Atlético-GO (7° colocado), CRB (9° colocado), Sport (2° colocado), Mirassol (10° colocado), Vila Nova (8° colocado) e Juventude (4° colocado). O Ceará ainda duela contra três equipes que estão atrás na tabela de classificação: Sampaio Corrêa (13° colocado), Avaí (16° colocado) e Botafogo-SP (12° colocado).

Restando nove partidas para o encerramento da 2ª divisão, o Alvinegro de Porangabuçu tem 2,6% de chances de conseguir o acesso à Série A em novembro, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para seguir sonhando com o retorno à elite, precisará ter um desempenho praticamente perfeito na reta final da Série B.

O Ceará entra em campo neste domingo, 1°, às 18 horas (de Brasília), contra o Atlético-GO, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Vagner Mancini ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, e está a oito pontos do Juventude, com 50, na 4ª posição.

“A gente acredita, vamos acreditar até o último apito da competição, até onde tivermos chances. Estamos trabalhando, nunca deixamos de trabalhar, nunca perdemos o nosso foco. Vamos brigar (pelo acesso). Não pensamos nem nos nove jogos, pensamos jogo a jogo, que será sempre o mais importante. Só assim chegaremos nos nossos objetivos. Estamos totalmente motivados, buscando a força do grupo”, comentou o atacante Nicolas em entrevista coletiva pré-jogo.

Para enfrentar o Atlético-GO, Vagner Mancini terá os desfalques de do lateral-direito Warley e o zagueiro/volante Léo Santos. Os atletas foram advertidos com o terceiro cartão amarelo no empate contra a Chapecoense e cumprem suspensão automática. O treinador do Alvinegro de Porangabuçu deve escalar Caíque Gonçalves, atuando improvisado na lateral-direita, devido à indisponibilidade do lesionado Paulo Victor, e Jean Carlos.

O atacante Chrystian Barletta, com inflamação óssea no joelho, revelado pelo técnico Vagner Mancini após o empate contra a Chapeccoense, é dúvida para a partida. Caso não esteja à disposição, Janderson pode figurar no time titular.

O Atlético-GO, por sua vez, terá o desfalque do atacante Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B com 12 gols. Em seu lugar, Matheus Peixoto, ex-Ceará, deverá fazer a estreia como titular na equipe de Jair Ventura. No returno, a equipe goiana tem a melhor campanha, somando 20 pontos em 10 partidas, registrando seis vitórias, dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 66%.

Para enfrentar o Ceará, o Dragão ainda tem o histórico a seu favor: não sofre derrotas para o Alvinegro de Porangabuçu em solo cearense há oito anos. O último triunfo contra o Atlético-GO na capital aconteceu em 16 de maio de 2015, quando venceu por 2 a 0, com gols de Uillian Correia e Marinho.

Ceará x Atlético-GO | Ficha Técnica

Ceará