Ceará finaliza preparação para duelo contra o Atlético/GO pela Série B

Neste domingo, 1º, o Ceará recebe a equipe do Atlético-GO, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Vagner Mancini finalizou a preparação para esse duelo direito na disputa pelo acesso à Série A.

Na 11ª posição com apenas 42 pontos, a distância do Vovô para o G-4 é de oito pontos. As possibilidades de chegar à elite do futebol brasileiro são de apenas 2%, de acordo com a UFMG. No entanto, os jogadores seguem acreditando no escrete, como pontuou o atacante Nicolas, em coletiva durante a semana: “A gente acredita, vamos acreditar até o último apito da competição, até onde tivermos chances. Estamos trabalhando, nunca deixamos de trabalhar, nunca perdemos o nosso foco. Vamos brigar (pelo acesso).