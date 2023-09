Ceará visita Chapecoense para tentar se manter vivo na luta pelo acesso na Série B

O Ceará entra em campo na tarde deste sábado, 23, almejando seguir vivo na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. No interior de Santa Catarina, o Vovô encara a Chapecoense, na Arena Condá, às 17 horas, em jogo da 29ª rodada da Série B.

A partida é de suma importância para a equipe alvinegra, que necessita dar uma resposta ao seu torcedor após sofrer uma goleada acachapante por 4 a 1 para o Novorizontino-SP, na última segunda-feira, 18.

Depois do resultado negativo, o time de Vagner Mancini viu a distância para o G-4 da competição aumentar para sete pontos. Atualmente, a chance de acesso do Vovô à Série A é de apenas 5,9%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para tentar reverter essa situação, o técnico alvinegro entende que a equipe precisa “vibrar” mais diante da Chape.