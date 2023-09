Com Mancini, Guilherme Castilho recupera protagonismo no Ceará

Meio-campista tinha sido titular em dois dos últimos dez jogos com Guto Ferreira. Após chegada de Mancini, atuou em todos os minutos das duas partidas

O Ceará derrotou o Londrina-PR por 3 a 1 na última quarta-feira, 6, pela 27ª rodada da Série B. Foi a segunda vitória de Vagner Mancini, que assumiu o cargo após saída de Guto Ferreira. Com o novo treinador, o meio-campista Guilherme Castilho recuperou espaço e passou a participar mais do jogo. Foi Mancini quem o promoveu para o futebol profissional, em 2019, no Atlético-MG.

Castilho, contratação mais cara da história do Vovô, atuou como titular em duas das últimas dez partidas que Guto Ferreira realizou no clube: contra Mirassol-SP e Juventude-RS. Em outros três duelos, entrou no segundo tempo.

Quando o Alvinegro recebeu o Vila Nova-GO, o jogador ficou no banco de reservas e não foi utilizado. Nos quatro confrontos restantes do recorte, não chegou a ser relacionado. Sua ausência nos boletins médicos do clube indicava que tais decisões eram por opção técnica.