Escalação: como Ceará e Londrina vão a campo pelo Brasileirão Série B

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Ceará eLondrinase enfrentam hoje, quarta, 06 de setembro (06/09), pela 27ª rodada do Brasileirão Série B 2023.A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:



ESCALAÇÕES

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Paulo Victor; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Barletta, Erick e Nicolas. Téc: Vagner Mancini.