Ceará recebe Londrina com histórico invicto em casa; veja retrospecto

Vovô disputou quatro partidas contra o rival como mandante e venceu as quatro. Jogo será nesta quarta, 6, às 21h30min, no Estádio Presidente Vargas

O Ceará recebe o Londrina-PR nesta quarta, 6, às 21h30min, no Estádio Presidente Vargas. O duelo é válido pela 27ª rodada da Série B. Além de ter vantagem no retrospecto geral, o Alvinegro totaliza 100% de aproveitamento contra o rival como mandante: são quatro vitórias em quatro jogos.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram em dez oportunidades. O Vovô acumula seis triunfos, três empates e uma derrota. São 16 gols marcados e oito sofridos. Uma das partidas foi pela segunda fase da Copa do Brasil de 2018, quando o Ceará venceu por 2 a 1. As outras aconteceram na disputa da Série B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A única derrota ocorreu na Segunda Divisão de 2017. Na ocasião, os cearenses visitaram o rival e foram derrotados por 3 a 2. Apesar deste revés, o time de Porangabuçu terminou o torneio na terceira colocação e conquistou o acesso para a Série A, da qual foi rebaixado no ano passado.