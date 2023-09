"Temos que dar a vida em campo", diz Barletta sobre duelo entre Ceará e Londrina

O atacante Chrystian Barletta, do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 5, e projetou o próximo duelo do time, diante do Londrina, nesta quarta, 6. O jogo é de suma importância para as pretensões do Vovô na Série B e, por isso, o jogador afirmou que o elenco vai "dar a vida em campo".

Com três gols nas últimas três partidas, o camisa 30 do Vovô ainda comentou que a equipe precisa jogar para ganhar em todo confronto que tiver até o fim da competição. Além disso, também analisou o estilo de jogo do Londrina, que deve reforçar a marcação contra o Alvinegro.

"Temos que jogar para ganhar independentemente do time que for. Claro que alguns times que seguram mais dificultam, mas para vencer isso é contar com o apoio do nosso torcedor e seguir com essa forma agressiva que mostramos no último jogo."



Barletta em boa fase

Ainda durante a entrevista, Barletta falou sobre o bom momento que vive neste começo de passagem pelo Ceará. Porém, apesar dos gols marcados, o atacante prefere destacar que seu objetivo principal não é atingir um alto número de tentos no fim do ano, e sim subir o Vovô para a Série A.

"Estou muito feliz com esse começo, mas não importa eu fazer 15 gols até o fim do ano e a gente não subir para a Série A, não vai valer de nada. Prefiro que a gente vença todos os jogos. Todos do clube ajudaram de alguma maneira para que eu tenha esse bom começo. Tenho que procurar sempre fazer o meu trabalho. Independentemente se fui 10 milhões ou zero, tenho que batalhar para continuar assim."