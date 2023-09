Ceará recebe Londrina no PV para encurtar distância para o G-4 da Série B

A equipe de Vagner Mancini ocupa a 10ª colocação, com 38 pontos, e está a seis pontos do Criciúma, que abre a zona de acesso, estando na 4° posição

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 6, às 21h30min, contra o Londrina, no Estádio Presidente Vargas, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Vagner Mancini ocupa a 10ª colocação, com 38 pontos, e está a seis pontos do Criciúma, que abre a zona de acesso, tendo a oportunidade de encurtar a distância para o G-4 da competição nacional.

Para a partida, Vagner Mancini terá o desfalque do zagueiro Luiz Otávio. O defensor cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma, no último sábado, 2. Para a posição, a comissão técnica tem Léo Santos, Lucas Ribeiro, Sidnei e Tiago Pagnussat à disposição. Léo Santos e Lucas Ribeiro, no entanto, são os favoritos para ocupar o posto.

O treinador deve repetir o esquema utilizado na vitória contra o Tigre, com Guilherme Castilho e Jean Carlos ocupando o meio-campo para dar maior mobilidade e ofensividade a equipe por estar atuando em casa.

O Londrina, por sua vez, vive fase oposta a do Alvinegro. Ocupando a 19ª colocação, com 20 pontos, o Tubarão tem apenas três vitórias nas últimas 20 partidas. A partida no PV será a 14ª do time paranaense como visitante na Série B, registrando um triunfo, dois empates e 10 derrotas, com seis gols marcados e 22 sofridos.

A última vitória conquistada pelo Londrina aconteceu em 19 de maio, contra o Tombense, pela 7ª rodada. Desde então, a equipe de Eduardo Souza acumulou dois empates e sete derrotas.

Para o embate, o Londrina terá os desfalques do zagueiro Rafael Vaz e do atacante Paulinho Moccelin, ambos com passagens pelo futebol cearense, além meia Pedro Cacho. Os atletas cumprem suspensão automática diante do Alvinegro de Porangabuçu. O técnico Eduardo Souza, porém, terá o retorno do volante João Paulo.