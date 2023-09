Ceará x Criciúma ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Com Vágner Mancini no comando, o Ceará busca retomar o caminho das vitórias na Série B do Brasileiro e manter vivo o sonho do acesso. O adversário será o Criciúma, que também busca retornar à elite do futebol brasileiro. A bola rola às 17 horas, na Arena Castelão, neste sábado, 2. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Ceará x Criciúma ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Criciúma ao vivo: ouça via Facebook