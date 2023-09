Em estreia de Mancini, Ceará recebe o Criciúma no Castelão pela Série B

Com cara nova no comando técnico , o Ceará entra em campo para enfrentar o Criciúma neste sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B. A partida, além de representar a estreia de Vagner Mancini como treinador do Vovô após a demissão de Guto Ferreira, também é um confronto direto na disputa pelo G4 do certame nacional.

Para mudar o clima, a diretoria do Ceará optou por trocar, pela terceira vez nesta edição da Série B, o treinador da equipe. Com a saída de Guto Ferreira, protagonista de uma campanha frustrante, e a chegada de Vagner Mancini, o Vovô tenta um último suspiro na competição. A missão não é simples, já que a projeção feita pelo Departamento de Matemática da UFMG aponta 64 pontos como uma margem segura para o acesso.

Isso significa que, para alcançar esse número e seguir sonhando com a Série A, o escrete preto-e-branco precisa embalar nove vitórias e três empates — ou dez triunfos — nos 13 jogos restantes. Em sua coletiva de apresentação, Mancini disse que ainda acredita que o time pode realizar este feito, mas reconheceu que a tarefa é muito difícil.

“Convicto, sim, de que a gente pode. Mas te falar com a certeza de que vamos chegar eu estaria sendo extremamente leviano. Como eu disse, eu sempre falo a verdade. É difícil, muito difícil, mas vamos lutar. Eu estou aqui porque acredito. Eu poderia muito bem falar ‘presidente, lá em dezembro a gente conversa’. Não. Eu quis vir agora porque encaro como um belo desafio. Mas a gente sabe que é difícil, aqui ninguém vai esconder nada”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Rival do Ceará, o Criciúma vive uma fase diferente. Atual quarto colocado, com 44 pontos, o Tigre quer se estabelecer no G4 do certame e para isso precisa do triunfo na Arena Castelão, tendo em vista que o Vila Nova e o Guarani podem ultrapassá-lo ao término da rodada. Nos últimos jogos em que atuou como visitante, porém, o clube catarinense amargou péssimos resultados: três derrotas e um empate.

No retrospecto do duelo, o Vovô leva vantagem nos números gerais e nunca perdeu para o Criciúma dentro de casa. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 22 vezes, com nove vitórias alvinegras, seis empates e sete triunfos do Tigre. Os cearenses, inclusive, acumulam cinco jogos de invencibilidade no confronto, sendo quatro resultados positivos e uma igualdade. O último revés ocorreu em 2015, pela Série B.