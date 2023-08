Luiz Otávio, do Ceará, tem segunda melhor média de interceptações por jogo na Série B

Zagueiro já atuou em 14 partidas nesta edição do torneio e marcou um gol. Além das interceptações, defensor se destaca em passes certos e cortes

Um dos principais números em seu desempenho diz respeito ao de interceptações. O atleta do Vovô é o segundo colocado no ranking geral do campeonato, com média de 2,2 por partida.

No geral, o defensor esteve em campo 14 vezes nesta Segundona e anotou um gol. O tento decretou a vitória do Alvinegro por 1 a 0 contra o Vila Nova-GO, no dia 19 de julho.

Após a saída do técnico Guto Ferreira e o acerto encaminhado com Vagner Mancini , o Ceará vive momento instável na temporada. Somando 35 pontos na Série B , o clube está a oito de distância do G4, que dá vaga na Primeira Divisão. Apesar da campanha, o zagueiro e capitão Luiz Otávio é um dos destaques do torneio em média de interceptações, passes certos e cortes realizados.

Quem lidera na estatística é o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol-SP, que tem 2,3. O jogador seguinte do Ceará no dado é o zagueiro Tiago Pagnussat, em 20º, com 1,6.

Além do valor citado, o capitão do Alvinegro apresenta, por partida, média de 3,6 recuperações, 2,3 duelos aéreos vencidos e 1,6 duelos pelo chão vencidos. Com ele em campo, o time não sofreu gol em dois jogos: 1 a 0 contra o Vila Nova na Arena Castelão e 0 a 0 contra o Guarani-SP fora de casa.

Em cortes, Luiz Otávio é o 12º no ranking geral, tendo 4,8 por embate. Claudinho, zagueiro do Ituano-SP, lidera com 5,9.

Avaliando a métrica de passes certos a cada jogo, o camisa 13 do Vovô aparece em oitavo entre todos os jogadores: são 47,9 por confronto, o que representa um aproveitamento de 89%.

O defensor apresenta média de 37,3 passes no seu campo e 10,6 no campo da equipe adversária. As taxas de acerto ficam, respectivamente, em 94% e 74%.

Dados retirados do SofaScore.