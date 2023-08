Tombense x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Goleiro Bruno Ferreira no jogo Juventude x Ceará, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

O Ceará entra em campo neste sábado, 26, às 17 horas (de Brasília), contra o Tombense, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Guto Ferreira soma 34 pontos, e precisa vencer para seguir sonhando com o retorno à Série A. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Tombense x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Tombense x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Tombense e Ceará Tombense 4-3-3: Felipe Garcia; Pedro Costa, Matheus Buiate, Roger Carvalho e Emerson; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Alexandre Jesus, Daniel Amorim e Kleiton. Técnico: Moacir Júnior. Ceará 4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, David Ricardo, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Willian Maranhão, Richardson e Jean Carlos; Saulo Mineiro, Chrystian Barletta e Erick. Técnico: Guto Ferreira.

Como Tombense e Ceará chegam ao jogo Diante do Tombense, o Ceará terá quatro desfalques: os laterais-esquerdos Willian Formiga e Paulo Victor, o meio-campista Chay e o atacante Nicolas. A principal carência é na lateral-esquerda, com ausência do titular e do reserva. Guto Ferreira relacionou Danilo Barcelos, mas a tendência é de que o treinador utilize o zagueiro David Ricardo na posição, colocando Léo Santos como parceiro de defesa ao lado de Luiz Otávio.