Ceará faz último treino para enfrentar Tombense; veja provável escalação

Precisando vencer para seguir sonhando com o acesso, o Ceará enfrenta neste sábado, 26, a equipe do Tombense, pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro, às 17 horas. Nesta sexta-feira, 25, antes de seguir viagem para Minas Gerais, o elenco alvinegro realizou treinamento no Estádios das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

A atividade serviu para Guto Ferreira realizar os ajustes finais para o duelo. Dentre as soluções que precisa resolver, a lateral-esquerda surge como uma importante. Isso porque, William Formiga, por lesão, e Paulo Victor, suspenso, serão desfalques do escrete preto-e-branco. Neste cenário, Danilo Barcelos, que não atua desde o dia 10 de junho, na derrota alvinegra para o CRB, no Castelão, pode ganhar sua primeira oportunidade com Guto.