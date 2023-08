Ceará embarca para Salvador sem Richardson e com Barletta; veja relacionados

A partida diante do Vitória acontece neste domingo, 13, às 18h30min (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA)

O Ceará embarcou para Salvador neste sábado, 12, com 23 atletas relacionados. Com o desfalque de Chay por suspensão, Guto Ferreira voltou a relacionar o meio-campista Guilherme Castilho. Os atacantes Janderson e Chrystian Barletta também embarcaram com a delegação alvinegra, assim como o zagueiro Luiz Otávio, que retorna de suspensão.

O volante Richardson, porém, não embarcou rumo à capital soteropolitana — a ausência do atleta deve ser justificada no detalhamento médico divulgado uma hora antes do confronto. O embarque aconteceu após a finalização da preparação em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu. Guto Ferreira realizou trabalho de posse em campo reduzido, além de finalizações e um treino-tático visando o Vitória.

A partida diante do Leão da Barra acontece neste domingo, 13, às 18h30min (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA).

Veja relacionados do Ceará

Goleiros: Bruno Ferreira e André Luiz

Laterais: Warley, Paulo Victor e Willian Formiga

Zagueiros: Luiz Otávio, David Ricardo, Sidnei e Tiago Pagnussat

Volantes: Caíque Gonçalves, Zé Ricardo, Willian Maranhão e Breno

Meio-campistas: Guilherme Castilho e Jean Carlos

Atacantes: Chrystian Barletta, Cléber, Erick, Erick Pulga, Bissoli, Janderson, Nicolas e Saulo Mineiro.

Com informações de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN