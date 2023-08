Ceará encara Guarani em busca de se aproximar do G4 da Série B

Duelo, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontece no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 2, às 21h30min (de Brasília), contra o Guarani, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Ocupando a 10ª colocação, com 29 pontos, a equipe de Guto Ferreira tenta encurtar a distância para o G4. Atualmente, seis pontos separam o Ceará da zona de acesso. O Guarani, por sua vez, ocupa a 5ª colocação, estando igualado com o Vila Nova com 35 pontos, e visa voltar a figurar entre os quatro melhores, situação que não ocorre desde a 6ª rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para superar o Bugre, o Alvinegro de Porangabuçu precisará quebrar um tabu histórico: nunca venceu o Guarani atuando como visitante por competições nacionais. Ao todo, foram 10 confrontos, com oito vitórias paulistas e dois empates. No retrospecto geral do confronto, a vantagem do Guarani é ainda maior: foi derrotado apenas duas vezes pelo Ceará, em 2010 e 2012. Em 19 partidas, são 10 triunfos da equipe paulista, sete empates e dois revezes. Na atual edição da Série B, o time campineiro detém a 2ª melhor campanha como mandante, tendo conquistado 22 pontos (62,8% da pontuação foram conquistados no Brinco de Ouro).

Diante do Guarani, o Ceará não terá lateral-direito à disposição, devido à suspensão de Warley e a lesão de Michel Macedo. Orejuela, outro atleta da função, pediu para deixar o clube, conforme revelado pelo presidente João Paulo em entrevista coletiva. Com isso, existe a possibilidade de Guto Ferreira utilizar o volante Caíque Gonçalves na posição. O meio-campista Guilherme Castilho também não embarcou com a delegação alvinegra. Entre as novidades estão o zagueiro Sidnei, relacionado pela 1ª vez, e o retorno de Erick Pulga aos relacionados. Os atacantes Chyrstian Barletta e Saulo Mineiro não foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ainda não podem estrear com a camisa alvinegra.

Leia Mais Ceará recebe notificação por cânticos homofóbicos no duelo contra Vila Nova pela Série B

Segunda contratação mais cara do Ceará, Barletta desembarca na capital cearense

Ceará tem folha salarial de cerca de R$ 2,8 milhões, afirma João Paulo Silva

O empate diante do Ituano, na sexta-feira, 28, reduziu as chances de acesso do Ceará para 10,7%. A equipe precisará conquistar 12 vitórias em 18 partidas para atingir a meta estipulada pela diretoria. Apesar da complicada missão, o técnico Guto Ferreira manteve a confiança no acesso após a partida na Arena Castelão.

“Vamos oscilar, até que a gente se firme, para gente conseguir conquistar o que a gente precisa, nós vamos oscilar. Temos crescido e temos que passar confiança. Nós só vamos conseguir jogar o que todo mundo almeja com confiança e nós estamos em um processo […] Lamentar, podemos, mas desanimar jamais. Até por que são dezoito rodadas ainda e nós temos que olhar sempre o que a gente tem feito de bom e o que tem faltado, disso a gente tem noção, e temos trabalhado forte para conseguir alcançar situações cada vez melhores”, disse o comandante.

Para o presidente João Paulo Silva, falta ao Ceará confiança e uma sequência de resultados positivos. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 31, o dirigente ainda relatou incômodo com a situação alvinegra.

“Acho que o que está faltando é confiança, ter uma sequência de vitórias. Ainda não conseguimos chegar no nosso melhor momento na competição. E qual seria o melhor momento? Entrar no G4. […] O torcedor tem razão, realmente é para ele estar incomodado e chateado mesmo. Eu não tiro a razão. Gosto muito de ter o feedback do torcedor, para mim é importante”, afirmou.

Guarani x Ceará

Guarani (4-2-3-1)

Douglas Borges; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk Silva (Caique); Matheus Bueno e Matheus Barbosa; Bruno José, Isaque e João Victor. Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

Ceará (4-4-2)

Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo, Richardson, Chay e Jean Carlos; Erick e Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Data: 02/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Antonio Adriano de Oliveira (MA)

Quarto Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Band, Premiere, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri e Facebook e YouTube do O POVO