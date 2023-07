Após 3ª derrota seguida, Vojvoda mostra otimismo em evolução do Fortaleza: "Confio e acredito"

Vindo de três derrotas consecutivas, o técnico do Fortaleza, Vojvoda, segue com otimismo sobre a melhora do time. Em entrevista coletiva concedida no sábado, 29, após o leão perder por 3 a 0 para o RB Bragantino, o treinador disse acreditar nos jogadores e contou sobre o trabalho de preparação que será realizado para a partida da próxima terça-feira contra o Libertad, pela Sul-Americana.

"Vou analisar a partida anterior, o adversário que vamos encontrar, o Libertad, do Paraguai, os rendimentos individuais, debater com a comissão técnica o melhor que consideramos para a partida de terça feira. Vou falar com os jogadores individualmente, falar coletivamente com os jogadores, mostrar vídeos. Esse é o meu trabalho, que venho fazendo no dia a dia, quando se perde ou se ganha, é o mesmo trabalho", disse.

O treinador ainda analisou o momento por qual o clube atravessa, acumulando uma sequência de resultados negativos, e disse confiar em uma resposta dos jogadores.

"São momentos que o futebol tem, e eu confio e acredito que são os jogadores que vão responder no momento que têm que responder", frisou.

Fortaleza vai enfrentar o Libertad na próxima terça-feira, 1°, em jogo válido pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana.