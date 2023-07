Guto relaciona Breno, Chay e Cléber para Ceará x Ituano no Castelão

Partida acontece nesta sexta-feira, 28, às 19 horas (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O técnico Guto Ferreira, do Ceará, relacionou o volante Breno, o meio-campista Chay e o atacante Cléber para o duelo diante do Ituano nesta sexta-feira, 28, às 19 horas (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

Breno e Cléber devem figurar entre os reservas, enquanto Chay pode retornar ao time titular. O volante, anunciado e regularizado nesta quinta-feira, 27, vinha treinando com o elenco, assim como o atacante, que cumpriu suspensão de oito meses após testar positivo no antidoping. O meio-campista, por sua vez, ficou de fora da derrota do Ceará para o Juventude por inflamação no joelho.

Para a partida, Guto terá o desfalque do zagueiro David Ricardo e os retornos dos volantes Zé Ricardo e Willian Maranhão e do atacante Erick. A escalação alvinegra no duelo deve ser: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda (Tiago Pagnussat) e Paulo Victor; Zé Ricardo, Richardson e Chay (Jean Carlos); Janderson, Erick e Bissoli.

