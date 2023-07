Ceará x Ituano ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Sob a expectativa de criar uma nova atmosfera no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará entra em campo nesta sexta-feira, 28, para enfrentar o Ituano, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Ceará x Ituano ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Ituano ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ceará e Ituano

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Paulo Victor; Maranhão, Zé Ricardo, Chay e Jean Carlos; Bissoli e Erick. Técnico: Guto Ferreira.

Ituano-SP

4-3-3: Jefferson Paulino; Guilherme Pacheco, Claudinho, Marcel e José Aldo; Kauan, Felipe Saraiva e Carvalheira; Yan Rolim, Quirino e Felipe Fonseca. Técnico: Márcio Freitas.

Como Ceará e Ituano chegam para o jogo

No atual cenário, o Ceará figura na 10ª colocação do certame, com 28 pontos, sete de diferença para o Sport, que é quem abre a zona de classificação à elite nacional. Isso significa que, diante da distância para o G4, nenhum outro resultado além da vitória interessa ao Vovô — neste panorama, o clube pode ganhar até três posições a depender de outros resultados,como derrota do Mirassol e tropeços de Botafogo-SP e Juventude.



O Ituano, por outro lado, tem uma preocupação diferente na Segundona. Na 14ª posição, o clube paulista tem 20 pontos, apenas dois a mais que o primeiro time a compor a zona de rebaixamento. O clima, portanto, é de pressão, potencializado também pelo jejum de quatro jogos consecutivos sem vitórias que a equipe vive. Nos últimas duas partidas, inclusive, o Galo foi derrotado.