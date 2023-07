Ceará x Ituano ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Ceará e Ituano será disputado hoje, 28, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Ituano se enfrentam hoje, sexta, 28 de julho (28/07), pela 20ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Guto Ferreira deve contar com algumas ausências relevantes. O zagueiro David Ricardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, enquanto o meia-atacante Chay, se recuperando de lesão, pode não ser relacionado. Ambos jogadores vinham atuando como titulares na equipe do treinador. Outra ausência é do lateral-direito Michel Macedo, também por questões clínicas.

Em contrapartida, Guto terá retornos muito importantes para o duelo. O principal é do atacante Erick, artilheiro do clube na temporada e na Série B, que volta a ser opção após cumprir suspensão na rodada anterior. Os volantes Zé Ricardo e Willian Maranhão, pelo mesmo motivo, também ficam à disposição. (Com Mateus Moura)



Ceará x Ituano ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Ituano

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Paulo Victor; Maranhão (Richardson), Zé Ricardo e Jean Carlos; Janderson, Bissoli e Erick. Técnico: Guto Ferreira

Ituano

4-3-3: Jefferson Paulino; Guilherme Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; José Aldo, Carvalheira e Yann Rolim; Hélio Borges, Felipe Saraiva e Brayan. Técnico: Márcio Freitas

Quando será Ceará x Ituano

Hoje, sexta, 28 de julho (28/07), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Ituano

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)