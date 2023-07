Querendo iniciar bem o returno, Ceará encara o Ituano no Castelão pela Série B

Após a derrota amarga no último final de semana, o Ceará entra em campo nesta sexta-feira, 28, para enfrentar o Ituano, às 19 horas, na Arena Castelão, sob a expectativa de criar uma nova atmosfera no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Em situação ruim na tabela, o Alvinegro de Porangabuçu precisa, nesta metade final do torneio, protagonizar uma campanha superior ao que fez nas 19 rodadas iniciais caso queira sonhar com o acesso.

No atual cenário, o time comandado por Guto Ferreira figura na 10ª colocação do certame, com 28 pontos, sete de diferença para o Sport, que é quem abre a zona de classificação à elite nacional. Isso significa que, diante da distância para o G4, nenhum outro resultado além da vitória interessa ao Ceará — neste panorama, o clube pode ganhar até três posições a depender de outros resultados, como derrota do Mirassol e tropeços de Botafogo-SP e Juventude.

Leia Mais Luiz Otávio relembra 2017 e analisa briga pelo acesso: "Não tem ninguém garantido"

Ceará oficializa a contratação por empréstimo do volante Breno, ex-Botafogo

Reforço do Ceará, Breno treina em CAP e aguarda resolução de pendências para anúncio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“No segundo turno não tem ninguém garantido. Não tem ninguém com o acesso já na mão, lógico que quem está em primeiro lugar, dentro do G4, tem uma maior probabilidade por conta da matemática. Se a gente for analisar em 2017, quando estava aqui no acesso, a gente terminou (o primeiro turno) com 31 pontos, na terceira colocação. E o Paraná, se não me engano, tinha 28 pontos, em nono, e acabou subindo em quarto”, afirmou o zagueiro Luiz Otávio em entrevista pré-jogo.

O Ituano, por outro lado, tem uma preocupação diferente na Segundona. Na 14ª posição, o clube paulista tem 20 pontos, apenas dois a mais que o primeiro time a compor a zona de rebaixamento. O clima, portanto, é de pressão, potencializado também pelo jejum de quatro jogos consecutivos sem vitórias que a equipe vive. Nos últimas duas partidas, inclusive, o Galo foi derrotado.

+ Luiz Otávio relembra 2017 e analisa briga pelo acesso: "Não tem ninguém garantido"



Além da importância natural do jogo, o confronto também representa uma “revanche” para o Ceará, tendo em vista que o Ituano tem sido, em 2023, um incômodo algoz para o clube. Na Copa do Brasil, o Vovô acabou eliminado pelo Galo na segunda fase, em jogo único que aconteceu no interior de São Paulo. Na ocasião, empate no tempo regulamentar e vitória do Rubro-Negro nos pênaltis. Na Série B, o Alvinegro voltou a ser derrotado pelos paulistas, novamente fora de casa, na estreia do torneio.

Para a partida, Guto Ferreira deve contar com algumas ausências relevantes. O zagueiro David Ricardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, enquanto o meia-atacante Chay, se recuperando de lesão, pode não ser relacionado. Ambos jogadores vinham atuando como titulares na equipe do treinador. Outra ausência é do lateral-direito Michel Macedo, também por questões clínicas.

Em contrapartida, Guto terá retornos muito importantes para o duelo. O principal é do atacante Erick, artilheiro do clube na temporada e na Série B, que volta a ser opção após cumprir suspensão na rodada anterior. Os volantes Zé Ricardo e Willian Maranhão, pelo mesmo motivo, também ficam à disposição.

Ceará x Ituano

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Paulo Victor; Maranhão (Richardson), Zé Ricardo e Jean Carlos; Janderson, Bissoli e Erick. Técnico: Guto Ferreira

Ituano

4-3-3: Jefferson Paulino; Guilherme Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; José Aldo, Carvalheira e Yann Rolim; Hélio Borges, Felipe Saraiva e Brayan. Técnico: Márcio Freitas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: sexta-feira, 28

Horário: 19 horas

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Premiere e Sportv