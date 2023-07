Ceará encaminha empréstimo de Saulo Mineiro até o fim da temporada

O atacante tinha propostas de outros clubes da Série A, mas deu preferência pelo acerto com o Vovô. As partes alinham os últimos detalhes para concretizar o negócio

Ainda buscando reforços no mercado da bola, o Ceará encaminhou o empréstimo do atacante Saulo Mineiro, que já defendeu as cores alvinegras nas temporadas de 2020 e 2021. O Esportes O POVO apurou que o jogador, atualmente no Yokohama FC, do Japão, tem conversas com alguns clubes da Série A, mas o Vovô teve preferência na negociação.

+ Ceará oficializa a contratação por empréstimo do volante Breno, ex-Botafogo



Identificado com o Ceará, Saulo guarda um carinho especial pelo clube e isso foi determinante para a concretização do acordo. O atacante e seu staff alinham os últimos detalhes da transferência com o time japonês, pelo qual ainda possui contrato por mais um ano.

No Alvinegro de Porangabuçu, Saulo Mineiro reencontrará o treinador Guto Ferreira. Os dois trabalharam juntos em 2020 e 2021, época em que o atacante ganhou destaque e foi vendido para o Yokohama. Na época, o Ceará lucrou cerca de R$ 7,1 milhões com a venda do jogador para o time japonês.

Neste ano, Saulo atuou em 13 jogos pelo Yokohama e marcou dois gols. O atleta é utilizado com frequência durante os jogos da equipe, na maioria das vezes saindo do banco de reservas.

Com participação de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.