Luiz Otávio volta a marcar um gol pelo Ceará após seis meses

O zagueiro Luiz Otávio voltou a marcar um gol com a camisa do Ceará após seis meses. O tento foi anotado na noite da última quarta-feira, 19, quando o Alvinegro derrotou o Vila Nova-GO em casa por 1 a 0, pela Série B. O último gol de Luiz Otávio tinha sido marcado na estreia oficial do clube nesta temporada, no dia 15 de janeiro, quando a equipe venceu o Guarani de Juazeiro por 5 a 0.

Além de balançar as redes novamente, o defensor voltou a atuar após mais de um mês. O jogador não entrava em campo desde o dia 28 de maio, na derrota por 3 a 0 para o Novorizontino-SP. Entre janeiro e março, o zagueiro também sofreu com uma lesão e passou dois meses longe dos gramados.

Luiz Otávio retornou aos relacionados ontem e já fez sua estreia nesta passagem de Guto Ferreira como titular, decretando o triunfo alvinegro contra o então líder da Segundona.

O atleta dedicou o gol à família e à esposa, que está grávida. O capitão ainda agradeceu o apoio da torcida e ressaltou a entrega do elenco. “O Ceará é assim, na garra, no espírito e na vontade. O torcedor só cobra porque sabe que a gente pode entregar. E quando a gente veste essa camisa, queremos entregar ao máximo. Agradecer a Deus por mais uma vitória”, disse.

Em seu próximo compromisso pela segunda divisão, o Ceará visitará o Juventude-RS. O duelo será neste domingo, 23, às 15h30, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe de Porangabuçu ocupa a oitava posição na tabela da Segundona, com 28 pontos, a cinco de distância do G4. O Juventude vem logo depois, em nono, somando 27.

Ceará chega ao terceiro jogo seguido sem derrota na Série B

Após superar o Vila Nova-GO por 1 a 0 na noite de ontem, o Ceará alcançou a marca de três jogos seguidos sem perder na Segundona. São duas vitórias e um empate no recorte, com cinco gols anotados e um sofrido.

O primeiro duelo da sequência foi contra o Botafogo-SP, quando o Vovô venceu em casa por 3 a 0. Depois, a equipe alvinegra visitou o Mirassol-SP e ficou no empate por 1 a 1. Por fim, o triunfo de ontem como mandante levou o time aos 28 pontos.

A distância para o G4, zona de classificação para a Série A, está em cinco pontos. A primeira equipe no grupo dos quatro primeiros é o Novorizontino-SP, que tem 33. Criciúma-SC, Vila Nova-GO e Vitória-BA, clubes que aparecem em seguida, possuem 34.