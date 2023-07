Guto elogia atuação de André contra o Vila e relembra história com o goleiro no Ceará

Com a suspensão de Bruno Ferreira e a recuperação em andamento de Richard, o jovem goleiro André Luiz recebeu a oportunidade de ser titular do Ceará na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova-GO, na noite desta quarta-feira, 19, na Arena Castelão, pela Série B. A atuação do camisa 67 rendeu elogios do treinador Guto Ferreira, que relembrou uma história curiosa com o arqueiro.

“O André fez uma partidaça. Eu falei desde o início que eu confiava nele. Quando eu cheguei aqui, esse menino estava subindo do juniores para o profissional. Ele tinha acabado de subir, estava na transição, mas cara, ele ia mal demais nos treinos. E isso me irritava, porque ele estava vivendo uma fase nos treinos que tudo o que chutava entrava. Isso foi me irritando, eu chamei ele de lado e dei uma dura nele, em termos de comportamento. Ficou nisso. Quando estava terminando o ano, ele já estava começando a tapar a minha boca”, disse Guto durante coletiva de imprensa após a vitória contra o Vila.

Leia Mais

O treinador ainda assumiu que pretendia mandar o jovem embora em 2021. Entretanto, com o crescimento de desempenho de André Luiz nos treinamentos, Guto Ferreira mudou de ideia e manteve o goleiro no clube.

“No planejamento, o Vinícius veio por causa dessa irregularidade dele para ser o terceiro goleiro. Quando o Vinícius começou a jogar, ele já estava rivalizando com o Vinícius. E aí ele foi jogar nos aspirantes e fechou o gol. Conduziu o time até o vice-campeonato em 2021. No meio desse tempo, quando ele começou a rivalizar com o Vinícius, eu falei tudo isso pra ele: ‘Eu ia te mandar embora. Os seus treinamentos, o seu crescimento fez com que eu mantivesse você aqui’”.

Guto ainda aproveitou o momento para exaltar o trabalho de dois profissionais da comissão técnica alvinegra: Everaldo Santana e Handerson. A dupla é responsável por treinar os goleiros da equipe cearense.

“Tudo isso graças ao trabalho de dois caras que constroem bons goleiros, que são o Everaldo e o Anderson. Além de condicionar bem, eles constroem os caras. Então a atuação do André ontem foi muito feliz. Parabenizei ele, o grupo todo parabenizou ele. A equipe começa por aí.”

Atuação de André Luiz contra o Vila Nova

Na noite desta quarta-feira, 19, André Luiz disputou a sua primeira partida na atual temporada, a terceira como profissional, e teve boa atuação. Quando exigido, seja em saídas do gol ou em finalizações, o goleiro mostrou segurança. Ele salvou o Ceará de sofrer o empate em um chute perigoso do atacante Ronald, aos 31’ do segundo tempo.

Números de André Luiz contra o Vila Nova

Defesas: 2



Socos: 1



Defesas dentro da área: 2



Toques: 27



Passes certos: 12/20 (60%)



Cortes: 1



Bolas longas: 2/10

Dados retirados do SofaScore