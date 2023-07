Ceará x Vila Nova ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Vila Nova se enfrentam hoje, quarta, 19 de julho (19/07), pela 18ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band, no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Guto Ferreira terá quase todo o elenco à disposição contra o Vila Nova. O único desfalque confirmado, até o momento, é o goleiro Bruno Ferreira, que cumprirá suspensão automática após completar a série de cartões amarelos. Richard, ausência no treino de terça-feira, 18, virou dúvida. Caso o arqueiro não tenha condições de jogo, o jovem André Luiz assumirá o posto de titular no gol.

Por outro lado, a comissão técnica do Ceará ainda ganhou uma nova opção para o setor defensivo. O zagueiro Sidnei, contratado na atual janela de transferências, teve o nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira, 17, e fica à disposição para entrar em campo.

Do lado visitante, a única ausência fica por conta do atacante Caio Dantas, que está retornando de lesão e ficará de fora do jogo. Souza, que cumpriu suspensão automática contra o Londrina, e Henrique Almeida, recém-contratado, ficam à disposição.O Vila Nova espera manter o bom desempenho fora de casa para conquistar a vitória. O time tem 51,8% de aproveitamento neste posto e é dono da quarta melhor campanha. (Com Gazeta Esportiva)



Ceará x Vila Nova ao vivo: onde assistir à transmissão

Band

SporTV

Premiere



Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Vila Nova

Ceará

Richard (André Luiz); Warley, Tiago Pagnussat, Lacerda e Wllian Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay; Janderson, Erick e Nicolas. Téc: Guto Ferreira



Botafogo-SP

Denis Júnior; Leo Duarte, Donato, Doma e Rodrigo; Ralf, Souza (Ronald) e Lourenço; Guilherme Parede, Éverton Brito e Neto Pessoa. Téc: Claudinei Oliveira



Quando será Ceará x Vila Nova

Hoje, quarta, 19 de julho (19/07), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Vila Nova

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)