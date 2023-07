Buscando diminuir a distância para o G4 da Série B, Ceará recebe o líder Vila Nova

Mais um confronto direto agita a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para o Ceará. Buscando se aproximar do grupo dos quatro primeiros da competição, o Vovô recebe o líder Vila Nova-GO, nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão.

Ao empatar em 1 a 1 com o Mirassol no último domingo, 16, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu uma posição e iniciou a atual rodada na 10ª colocação, com 25 pontos conquistados. O clube goiano, por sua vez, é o líder com 34 pontos, mas pode perder o posto em caso de derrota.

O jogo desta quarta-feira é de grande importância para as pretensões do Vovô dentro da Série B. Caso conquiste uma vitória, o Ceará poderá ganhar até cinco posições na tabela de classificação e terminar a rodada na sexta colocação, a depender da combinação dos outros resultados. A distância para o G4 também pode cair para apenas três pontos.

Diante da necessidade de conquistar a vitória sobre um adversário difícil, o escrete preto-e-branco espera contar com um bom público no Gigante da Boa Vista. Para isso, o clube lançou entradas promocionais, com preços a partir de R$ 15,00, além de disponibilizar ingressos sociais, que podem ser adquiridos através da troca de 3kg de alimentos.

O técnico Guto Ferreira terá quase todo o elenco à disposição contra o Vila Nova. O único desfalque confirmado, até o momento, é o goleiro Bruno Ferreira, que cumprirá suspensão automática após completar a série de cartões amarelos. Richard, ausência no treino de terça-feira, 18, virou dúvida. Caso o arqueiro não tenha condições de jogo, o jovem André Luiz assumirá o posto de titular no gol.

Por outro lado, a comissão técnica do Ceará ainda ganhou uma nova opção para o setor defensivo. O zagueiro Sidnei, contratado na atual janela de transferências, teve o nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira, 17, e fica à disposição para entrar em campo.

Do lado visitante, a única ausência fica por conta do atacante Caio Dantas, que está retornando de lesão e ficará de fora do jogo. Souza, que cumpriu suspensão automática contra o Londrina, e Henrique Almeida, recém-contratado, ficam à disposição. O Vila Nova espera manter o bom desempenho fora de casa para conquistar a vitória. O time tem 51,8% de aproveitamento neste posto e é dono da quarta melhor campanha.

Ceará x Vila Nova



Ceará (4-3-3): Richard (André Luiz); Warley, Tiago Pagnussat, Lacerda e Wllian Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay; Janderson, Erick e Nicolas. Téc: Guto Ferreira

Vila Nova (4-3-3): Denis Júnior; Leo Duarte, Donato, Doma e Rodrigo; Ralf, Souza (Ronald) e Lourenço; Guilherme Parede, Éverton Brito e Neto Pessoa. Téc: Claudinei Oliveira

Local: Arena Castelão, CE

Data: 19/7/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Rosa de Oliveira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Transmissão: BAND, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO