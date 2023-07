Ceará encara o Mirassol em confronto direto para encostar no G-4 da Série B

As equipes entram em campo às 15h30min deste domingo, 16, no Maião. O Vovô tem dois pontos a menos que o Leão na tabela e ultrapassará o rival caso conquiste a vitória

Querendo embalar de vez e alavancar na tabela, o Ceará entra em campo neste domingo, 16, para enfrentar o Mirassol-SP, às 15h30min, no Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo, em duelo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate, além de ser um confronto direto, marca um encontro inédito na história do futebol, já que os dois clubes nunca se enfrentaram.

No panorama atual do campeonato, Ceará e Mirassol protagonizam campanhas semelhantes e almejam objetivos iguais: ingressar no G-4 do torneio. Com 24 pontos, o Vovô tem dois a menos que o Leão Araraquarense e seis de diferença em relação a zona de classificação à elite nacional. Isso significa que, em caso de vitória, o time cearense ultrapassará os paulistas na tabela.

O Ceará chega empolgado para o jogo, sobretudo pela vitória por 3 a 0 conquistada com autoridade contra o Botafogo-SP. Como visitante, inclusive, o Vovô tem feito campanha de destaque, sendo a terceira melhor — ao lado do Vila Nova — entre todos os times do torneio. Em números, o Alvinegro totaliza quatro vitórias, dois empates e duas derrotas atuando fora de casa, o que representa 58% de aproveitamento.

O Mirassol, embora acumule uma sequência negativa de resultados, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, costuma se impor quando atua em seus domínios. O Leão, treinador por Mozart, tem um desempenho de 66% como mandante e conta com alguns atletas que são velhos conhecidos da torcida do Vovô, como o meia Chico e o centroavante Zé Roberto. Ambos, inclusive, devem ser titulares.

Para a partida, o treinador Guto Ferreira não deve promover grandes alterações na equipe que venceu o Botafogo-SP na última rodada. O mesmo vale para o Mirassol, que segurou um importante empate contra o Sport no Recife — foi o primeiro time, inclusive a não ser derrotado pela equipe pernambucana na Ilha do Retiro na Série B.

A delegação do Ceará está em São Paulo desde a última sexta-feira, 14. O elenco que viajou conta com 22 jogadores e um número elevado de ausências. Dentre os desfalques estão o goleiro Richard, os zagueiros Luiz Otávio e Sidney, o lateral Orejuela, o meia Pedro Lucas e os atacantes Pedrinho e Erick Pulga. O centroavante Cléber, ainda sem condições de jogo, também permaneceu em Fortaleza.



Mirassol x Ceará

Mirassol-SP

4-3-3: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Zé Roberto e Chico. Téc: Mozart

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Lacerda e Willian Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay (Jean Carlos); Janderson, Nicolas e Erick. Téc: Guto Ferreira

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP

Data: 16/7/2023

Horário: 15h30min

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado/TO

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz/MS e Antônio Adriano de Oliveira/MA

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ

Transmissão: Band, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO