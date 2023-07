Chay é ausência em treino do Ceará desta quinta, 13; saiba o motivo

Titular na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, o meia-atacante Chay foi ausência no treino do Ceará desta quinta-feira, 13. O motivo se dá pelo fato do jogador ter precisado ir até o Rio de Janeiro para participar de uma audiência, mas a expectativa é de que ele retorne a tempo para ser opção no duelo diante do Mirassol, no domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo.

Quem também não participou das atividades em campo foi o jovem meio-campista Pedro Lucas. Doente, o atleta foi poupado e é dúvida para o próximo compromisso do Vovô na Série B. Nesta temporada, o jogador, que está emprestado pelo Grêmio, atuou em somente uma partida com a camisa do Ceará, na derrota por 2 a 0 para o Vitória, mais de dois meses atrás.

Caso Chay não fique disponível, o treinador Guto Ferreira conta com duas opções viáveis para ocupar o setor: Jean Carlos, que atuou como titular na derrota por 2 a 0 para o Sport, e Guilherme Castilho, que foi um dos principais destaques da equipe no início do ano, mas perdeu espaço nos últimos meses.



Com informações de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN.