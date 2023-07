Ceará x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Ceará e Avaí será disputado hoje, 07, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Botafogo-SP se enfrentam hoje, sexta, 07 de julho (07/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Guto Ferreira deve ter os desfalques de Luiz Otávio e Richard, que seguem em processo de transição. Os recém-contratados Sidnei e Paulo Victor também ficam de fora. Por outro lado, o meia-atacante Chay, ausência contra o Sport, volta a ser opção, assim como Guilherme Bissoli, regularizado no BID.

Uma curiosidade interessante é que o duelo entre Ceará e Botafogo-SP não acontecia há 21 anos. O histórico de embates dos dois times é curto, com apenas dois jogos na história, ambos vencidos pelo Alvinegro de Porangabuçu: um pela Série A de 1978 e outro na Série B de 2002. Outro detalhe é que será a primeira vez que os dois times se enfrentarão na capital cearense. (Com Mateus Moura)



Ceará x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Botafogo-SP

Ceará

4-3-3: Bruno; Warley, Pagnussat, David Ricardo e Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay (Jean Carlos); Janderson, Nicolas e Erick. Téc: Guto Ferreira

Botafogo-SP

4-3-3: Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Mantuan e Luiz Henrique; Osman, Salatiel e Edson Carioca. Téc: Marcelo Chamusca

Quando será Ceará x Botafogo-SP

Hoje, sexta, 07 de julho (07/07), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Botafogo-SP

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)