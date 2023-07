Sport x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Sport e Ceará se enfrentam hoje, 2, às 18h00min, na Ilha do Retiro (PE), em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Em reedição da final da Copa do Nordeste, Sport e Ceará entram em campo, só que pela Série B do Campeonato Brasileiro. As fases são distintas na competição, mas os dois clubes seguem na busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Sport x Ceará ao vivo: ouça via YouTube

Sport x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Sport e Ceará

Sport:

4-3-3: Renan; Ewerthon, Sabino, Rafael Thyere e Igor Carius; Fábio Matheus, Ronaldo Henrique e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Fabricio Daniel. Téc: Enderson Moreira

Ceará:

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Michel Macedo, Tiago Pagnussat, Léo Santos e Willian Formiga; Caíque Gonçalves e Zé Ricardo; Janderson, Jean Carlos e Erick; Vitor Gabriel. Téc: Guto Ferreira

Como chegam Sport e Ceará para o jogo

Sem Richard, Luiz Otávio, Guilherme Castilho e Chay. São com esses desfalques que o Alvinegro de Porangabuçu retorna à Ilha do Retiro após quase dois meses desde o Tri do Nordeste. No entanto, o momento é outro. Em dificuldades na Série B, o Vovô demitiu o técnico Eduardo Barroca após o empate contra o Avaí. Em seu lugar, Guto Ferreira foi contratado.

O Leão de Recife está no G-4 da competição nacional e pode encerrar a rodada na liderança do torneio. Luciano Juba e Vagner Love, responsáveis pelo time ter o melhor ataque do Brasil, são dúvidas para o confronto (eram dúvidas para o confronto, mas vão a campo).