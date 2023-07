Sem Chay, Ceará embarca com 22 jogadores para encarar o Sport; veja lista

O meia Chay foi a grande surpresa entre os ausentes na delegação do Ceará que embarcou na manhã deste sábado, 1º, rumo ao Recife, onde enfrentará o Sport. Por outro lado, os laterais Danilo Barcelos e Warley estão recuperados de lesão e viajaram para a partida.

O motivo da ausência não foi divulgado pelo clube. Quem segue de fora é a dupla Richard e Luiz Otávio, que se recupera de lesão muscular. Ao todo, 22 atletas viajaram para o Recife (veja abaixo a lista completa).

O Ceará encara o Sport neste domingo, 2, às 18 horas, na Ilha do Retiro-PE, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará a estreia de Guto Ferreira em sua segunda passagem como treinador do Vovô.

Há três partidas sem vencer, o que resultou na demissão de Eduardo Barroca e contratação de Guto Ferreira, o Alvinegro precisa da vitória para não se distanciar ainda mais do G4. Em nono com 21 pontos, o time do Porangabuçu está atualmente a sete pontos do quarto colocado, justamente o Sport, com 28.

A equipe pernambucana comandada por Enderson Moreira está há oito jogos invicto. Nesta sequência, o Leão da Ilha conquistou seis vitórias e dois empates. A novidade para o embate contra o Ceará é o provável retorno da dupla Vagner Love e Luciano Juba, que juntos somam 39 gols.

LISTA DE RELACIONADOS DO CEARÁ PARA O JOGO CONTRA O SPORT:

GOLEIROS:

Bruno Ferreira

André Luiz

ZAGUEIROS:

David Ricardo

Lacerda

Pagnussat

Léo Santos

LATERAIS:

Formiga

Macedo

Warley

Barcelos

MEIO-CAMPISTAS:

Caíque

Richardson

Pedro Lucas

Jean Carlos

Maranhão

Zé Ricardo

ATACANTES:

Erick

Pedrinho

Janderson

Pulga

Vitor Gabriel

Nicolas