Pela Série B, Ceará enfrenta o Sport na estreia de Guto Ferreira

Buscando voltar a vencer na Série B, o Ceará vai até Recife, onde, na Ilha do Retiro, enfrenta o Sport, pela 13ª rodada do certame. A partida será neste domingo, 2, às 18 horas. O confronto coloca frente a frente os dois finalistas da Copa do Nordeste. Na oportunidade, o Alvinegro de Porangabuçu saiu melhor e levou o tri do torneio regional.

Entretanto, na competição nacional, os momentos são distintos. O Vovô passa por fase irregular e é apenas o 9º colocado e observa o G-4 de longe. Na última quarta-feira, 28, ficou no empate por 0 a 0, no Castelão, contra o Avaí. Após isso, o então técnico Eduardo Barroca foi demitido. Barroca chegou a ser xingado por partes dos alvinegros presentes no Gigante da Boa Vista. Somado esse fator mais a sequência de desempenhos e resultados negativos, a diretoria alvinegra optou pela troca de comando.

Em seu lugar, Guto Ferreira retorna ao Ceará para a sua segunda passagem. A expectativa da torcida é que seja com o mesmo sucesso da primeira, em 2020. À época, “Gordiola” levou o escrete preto-e-branco ao segundo título do Nordeste - de forma invicta - e a classificação para a Copa Sul-Americana, chegando a melhor campanha da equipe na era dos pontos corridos da Série A.

Agora, o desafio é levar o time de volta à elite do futebol brasileiro. Em sua apresentação, o treinador destacou os pontos que o trouxeram de volta à agremiação: “O carinho que recebi do torcedor, o respeito que recebi da direção, pessoas e funcionários do clube, me trouxeram uma felicidade imensa. A partir dessa questão, um convite do Ceará, na condição que foi feito, é irrecusável. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa identificação. O segundo é que sai daqui frustrado por nunca ter tido o calor do torcedor ao meu favor. E mais do que nunca, volto a enfatizar, se posso dizer assim, vocês (torcedores) estão me devendo jogar do meu lado”, pontuou.

Para encarar o Leão de Recife, o paulista de 57 anos terá desfalques importantes. A delegação viajou à capital pernambucana sem Richard e Luiz Otávio, que ainda estão entregues ao departamento médico. A novidade da lista de ausentes é o meia Chay. O motivo, no entanto, não foi divulgado pelo Ceará. Os recém-contratados Orejuela e Guilherme Bissoli ainda não estão aptos a atuar, apenas a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências.

O rival alvinegro poderá ter jogadores importantes de fora. A dupla de ataque Luciano Juba e Vagner Love pode não ir à campo. Os atletas são dúvidas e não tem presença garantida para duelar frente ao Vovô. O Sport é o quarto na tabela de classificação e, em caso de vitória, pode assumir a liderança do campeonato.



Sport x Ceará

Sport

4-3-3: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Jorginho; Edinho, Luciano Juba (Felipinho), Vagner Love (Gabriel Santos). Téc: Enderson Moreira

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Léo Santos e Willian Formiga; Caíque Gonçalves e Richardson (Zé Ricardo); Erick, Janderson e Vitor Gabriel (Nícolas). Téc: Guto Ferreira

Local: Ilha do Retiro (PE)

Data: 02/07/2001

Horário: 18 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo - Fifa-RJ

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-PR e Lillian da Silva Fernandes Bruno-RJ

VAR: Adriano de Assis Miranda-SP

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO