Guto Ferreira, novo técnico do Ceará, desembarca em Fortaleza na noite desta quinta

O acerto com o Vovô aconteceu de forma rápida, logo após a oficialização da saída de Eduardo Barroca. O comandante deve iniciar os trabalhos com o elenco já na sexta, mas dificilmente estará na beira do campo contra o Sport

Novo treinador do Ceará, Guto Ferreira quer assumir o comando da equipe o quanto antes. O técnico, que vinha acompanhando de perto os jogos do Vovô, sobretudo pelo carinho que tem pelo clube, irá desembarcar em Fortaleza na noite desta quinta, 29, e deve iniciar os trabalhos em Porangabuçu já na sexta, 30. A informação é de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO e pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, o acerto entre Ceará e Guto Ferreira aconteceu de forma rápida, ainda na noite da última quarta-feira, 28, momentos após a oficialização da saída de Eduardo Barroca.

O pouco tempo hábil para a regularização, porém, impedirá que Guto esteja na beira do campo para comandar o Vovô contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, em duelo que acontece no domingo, 2 de julho. Apesar disso, o treinador deve viajar com o elenco e acompanhar o jogo presencialmente no estádio.

Desejo antigo da diretoria

O nome de Guto Ferreira já foi cogitado pela diretoria do Ceará em outro momento da temporada, quando Gustavo Morínigo foi demitido do cargo. Naquela época, o nome do treinador foi lembrado e cogitado, mas a escolha final foi pela contratação de Eduardo Barroca.

Agora, a direção do Alvinegro de Porangabuçu não teve dúvidas e tratou Guto Ferreira como prioridade. O acerto rápido entre as partes foi um trunfo para o Vovô, que precisar repor a comissão técnica o quanto antes, sobretudo pelo cenário complicado que a equipe vive na Série B, onde figura na 9ª colocação, com sete pontos de diferença para o G-4.