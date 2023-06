Ceará x Avaí ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Ceará e Avaí será disputado hoje, 28, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Avaí se enfrentam hoje, quarta, 28 de junho (28/06), pela 14ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os desfalques de Barroca para o jogo são: Richard, Luiz Otávio, Danilo Barcelos e Hygor, que estão entregues ao departamento médico do clube. Por outro lado, o volante Caíque, que também pode ser utilizado como lateral-direito, retorna de suspensão. Willian Formiga está em fase de transição após lesão no joelho esquerdo e é dúvida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Morínigo terá quase todo o elenco à disposição, à exceção do volante Eduardo, suspenso, e o atacante Dentinho — que não é o ex-Ceará —, gripado. Em contrapartida, o meia Rafael Gava está novamente à disposição e deve ser titular no Castelão. (Com Victor Barros)



Ceará x Avaí ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Avaí

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Caíque (Warley), Tiago Pagnussat, Lacerda e David Ricardo; Richardson e Willian Maranhão; Erick, Chay e Jean Carlos; Vitor Gabriel. Téc: Eduardo Barroca

Avaí

4-3-3: Alexander; Thales Oleques, Roberto, Felipe Silva e Natanael; Jean Cleber, Giva e Rafael Gava; Igor Dutra, Waguininho e Ricardo Bueno. Téc: Gustavo Morínigo

Quando será Ceará x Avaí

Hoje, quarta, 28 de junho (28/06), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Avaí

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)